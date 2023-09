Buchautor

Sheng Keyi

Sheng Keyi, geboren 1973 in der Provinz Hunan, zog in den 1990er-Jahren nach Peking. Seit 2003 hat sie ein umfangreiches, auch international anerkanntes erzählerisches Werk geschaffen, das wie der Roman 'Die Gebärmutter' von einem kritischen Blick auf die chinesische Gesellschaft geprägt ist. Einige ihrer Bücher sind in China verboten.