Buchautor

Sebastian Hotz

Sebastian Hotz, alias El Hotzo, geboren 1996, aufgewachsen in Franken, absolvierte ein duales Studium in Wirtschaftswissenschaften in Erlangen/Nürnberg, bevor ihn die Windungen des Internets erst nach Bielefeld und schließlich nach Berlin führten. Seine Postings auf Instagram und Twitter werden täglich von 1,5 Millionen Menschen gelesen. Außerdem ist er Autor beim "ZDF Magazin Royale", Podcaster und gefragter Gesprächspartner in zahlreichen Medien.