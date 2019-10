Buchautor

Sarah Ladipo Manyika

Sarah Ladipo Manyika, geboren 1968 in Nigeria als Kind eines Nigerianers und einer Britin, wuchs in Nigeria auf und lebt, nach Stationen in Kenia, Frankreich und England, in San Francisco. Ihr schriftstellerisches Werk umfasst Essays, akademische Schriften und Erzählungen.