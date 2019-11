Buchautor

Robyn Rihanna Fenty

Robyn Rihanna Fenty, geboren 1988 in Saint Michael, ist eine barbadische R&B- und Pop-Sängerin, Schauspielerin, Modeschöpferin und Unternehmerin. Sie verkaufte mehr als 250 Millionen Tonträger und gehört damit zu den erfolgreichsten Künstlern weltweit. Außerdem ist sie die jüngste Solo-Künstlerin, der es gelang, 14 Nummer-eins-Hits in den US Billboard Hot 100 zu platzieren. 2012, 2013 und 2017 war sie die Künstlerin mit den meisten Streams auf Spotify.2019 wurde sie mit einem Vermögen von rund 600 Millionen US-Dollar vom Forbes Magazine zur reichsten Musikerin weltweit erklärt.