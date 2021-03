Buchautor

Rebekka Kricheldorf

Rebekka Kricheldorf, geboren 1974 in Freiburg i. Br., studierte Romanistik an der Humboldt-Universität Berlin und "Szenisches Schreiben" an der Universität der Künste Berlin. Sie schrieb Auftragswerke für das Staatstheater Stuttgart, das Theater am Neumarkt Zürich, das Staatstheater Kassel und für Deutsches Theater Berlin; 2004 war sie Hausautorin am Nationaltheater Mannheim, von 2009 bis 2011 am Theaterhaus Jena, wo sie auch als Dramaturgin und Mitglied der künstlerischen Leitung tätig war. Rebekka Kricheldorf lebt in Berlin.