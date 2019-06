Buchautor

Petre Otskheli

Petre Otskheli, 1907 in Kutaisi geboren, war ein georgischer Modernist. Er studierte Kunst in Tbilisi und arbeitete vor allem als Kostümdesigner für das georgische Theater, aber auch in Moskau. Während Stalins Großer Säuberung wurde Otskheli 1937 erschossen.