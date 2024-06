Buchautor

Peter Ulrich Weiß

Peter Ulrich Weiß, geboren 1970, ist Historiker und Autor zahlreicher Publikationen zur deutschen und südosteuropäischen Zeitgeschichte. Er promovierte zur deutsch-deutschen Kulturkonkurrenz in Rumänien an der Universität Potsdam und war mehrere Jahre als Dozent an der Humboldt-Universität zu Berlin und am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Seit Ende 2020 ist er wissenschaftlicher Referent für Historische Forschung, Gedenkstätten und Publikationen bei der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur.