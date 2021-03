Buchautor

Nicolaus Schmidt

Nicolaus Schmidt, geboren 1953 in Arnis. 1971-76 Studium an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und der Universität Hamburg. 1975/76 Gründung der Rosa, einer der ersten Zeitungen der Schwulenbewegung. 1980-90 Kunsterzieher in Hamburg. 1980-89 Engagement bei "Terre des hommes", bis 1988 Vorsitzender von "Terre des hommes" Deutschland. Seit 1991 in Berlin freischaffend als Künstler.