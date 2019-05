Buchautor

Michiko Kakutani

Michiko Kakutani, geboren 1955 in New Haven, Connecticut, ist Literaturkritikerin und Autorin. Nach einem Literaturstudium an der Yale University begann sie 1976 ihre journalistische Karriere bei der "Washington Post". Als Hauptrezensentin der "New York Times" erwarb sie sich zwischen 1983 und 2017 den Ruf als einflussreichste und gefürchtetste Kritikerin der USA. 1988 gewann sie den Pulitzerpreis.