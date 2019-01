Buchautor

Menno Schilthuizen

Menno Schilthuizen, geboren 1965 in Vlaardingen, ist ein niederländischer Evolutionsbiologe und Ökologe. Er forscht am "Naturalis", dem niederländischen Zentrum für Biodiversität, und ist Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Leiden. Er hat zahlreiche Fachveröffentlichungen sowie populärwissenchaftliche Bücher vorgelegt und schreibt für Zeitschriften wie 'Natural History', 'New Science', 'Science' oder das niederländische Handelsblatt.