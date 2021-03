Buchautor

Melita Sunjic

Melita Šunjić, geboren 1955 in Rijeka, Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien, ist eine österreichische Journalistin und Publizistin mit kroatischen Wurzeln. Sie war langjährige Pressesprecherin des UNHCR. Šunjić kam 1957 als Flüchtlingskind nach Österreich.Bis zu ihrem zehnten Lebensjahr wohnte sie mit ihren Eltern in einem UNHCR-Flüchtlingslager in Steyr und Linz. Nach einem Studium der Publizistik und Promotion an der Universität Wien arbeitete Šunjić als Journalistin, zwischen 1980 und 1993 leitete sie die außenpolitische Redaktion der Wiener Zeitung. Danach wechselte sie zum UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Als leitende Pressesprecherin war sie in Kriegs- und Krisenregionen in Afghanistan, im Sudan, in Angola, im Irak, in den Balkanländern, in Georgien und in Nepal im Einsatz.