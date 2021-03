Marie Staggats Liebe zur Musik und zu Berlin ist unverkennbar. Bereits mit 21 Jahren fing sie an im legendären Tresorclub zu arbeiten und fotografierte alle namhaften nationalen und internationalen DJs, Ihre Fotos illustrieren Platten- und Magazincover. 2019 nahm sie an der Ausstellung "Electro" in der Philharmonie de Paris teil, die seit 2020 im Designmuseum London zu sehen ist. 2016 veröffentlichte sie ein Buch über die elektronische Musikszene Detroits.