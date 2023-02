Buchautor

Laura Dornheim

Laura Dornheim, geboren 1983, ist diplomierte Wirtschaftsinformatikerin und promovierte in Gender Studies. Sie ist im Netz und auf Konferenzen als engagierte Feministin bekannt. In Berlin war sie Abgeordnete der Grünen und erklärte auf der Seite Abgeordnetenwatch, dass sie für den Volksentscheid Deutsche Wohnen & Co enteignen mit Ja stimmen werde. Mehrere Jahre arbeitete sie als Managerin in der Digitalbranche, seit Herbst 2022 ist sie IT-Referentin der Stadt München.