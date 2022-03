Buchautor

Katja Diehl

Katja Diehl, geboren 1973, hat 15 Jahre in zum Teil leitenden Funktionen der Mobilitäts- und Logistikbranche gearbeitet und will sie das System nun mit ihrer Expertise von außen verändern. Sie hostet den Podcast "SheDrivesMobility". In Hamburg hat sie die Vertretung der womeninmobility gegründet und engagiert sich im Bundesvorstand des Verkehrsclub Deutschland e. V. Diehl lebt in Hamburg.