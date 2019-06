Buchautor

Karl Bellenberg

Karl Bellenberg, geboren 1944 in Heggen, aufgewachsen in Essen, absolvierte nach dem Abitur 1966 ein Toningenieur-Studium am Robert-Schumann-Konservatorium, Düsseldorf; Studienwechsel zur Elektrotechnik, Fachr. Nachrichtentechnik, RWTH Aachen mit Abschluss Dipl. Ing. (1972). Bellenberg war in verschiedenen Positionen der Schwerindustrie, des internationalen Anlagenbaus und der Elektroindustrie tätig. Private Musikausbildung Klavier und Orgel, Komposition bei Peter Bares. 1967 kurzzeitige Mitarbeit am Studio für Elektronische Musik, WDR Köln (Stockhausen, Kagel, B.A. Zimmermann und M. Maiguashca). Nach der Pensionierung studierte Bellenberg Musikwissenschaft und Germanistik an der Universität zu Köln, 2008-2013 Abschluss Bachelor of Arts, Promotionsstudiengang 2014-2019. Prädikatspromotion 2019.