Juliane Kay, geboren 1904 in Wien, gestorben 1968 ebenda. Kay war ab 1923 literarisch tätig und verfasste zunächst Bühnenstücke, die sie selbst inszenierte. 1939 lieferte sie ihr erstes Filmdrehbuch. In den 1950er Jahren war sie als Co-Autorin an vielen sehr erfolgreichen Filmen beteiligt, darunter: "Vagabunden" mit Paula Wessely und Attila Hörbiger, "Eine Frau von heute" mit Luise Ulrich und Curd Jürgens, "Im Prater blüh'n wieder die Bäume". In späteren Jahren schrieb sie vorwiegend Romane. Sie lebte lange in München und kehrte zuletzt nach Wien zurück.