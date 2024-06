Buchautor

Judith Kasper

Judith Kasper, geboren 1970 in Esslingen am Neckar, ist Literaturwissenschaftlerin. Seit 2018 ist Kasper Professorin für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft am literaturwissenschaftlichen Institut der Goethe-Universität Frankfurt. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Literaturtheorie (insbesondere an der Schnittstelle von Philologie und Psychoanalyse), Holocaust- und Traumaforschung sowie Übersetzungstheorie.