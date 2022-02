Buchautor

James Horrox

James Horrox, geboren 1983, ist ein freischaffender Redakteur, Autor und Politikwissenschaftler aus Großbritannien. Als Redakteur hat Horrox für Unternehmen, Regierungen und akademische Kunden gearbeitet und Beiträge für eine Reihe von Zeitschriften, Magazinen und Büchern verfasst, darunter Titel von Cambridge University Press, New York University Press und Wiley Blackwell. Er lehrte an der Manchester University, der University of Salford und der Open University. Gegenwärtig lebt er in Los Angeles und ist als Policy Analyst u.a. mit Themen rund um Umwelt und Naturschutz befasst.