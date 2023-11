Buchautor

Jakob Schönhagen

Jakob Schönhagen schreibt in der "Forschungsgruppe Zeitgeschichte" der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg an einer Arbeit zur Entstehung und Globalisierung der internationalen Flüchtlingspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit 2021 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der TU Darmstadt.