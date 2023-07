Edition Nautilus, Hamburg 2023

ISBN 9783960543114, Gebunden, 168 Seiten, 22.00 EUR

Aus dem Französischen von Lena Müller. Ein Sommer in der Normandie, in den 1980er Jahren. Der zehnjährige Erzähler verbringt die Ferien mit seiner Großmutter am Meer. Er ist noch in diesem Zustand der…