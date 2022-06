Buchautor

Hugh Fraser

Hugh "Bertie" Fraser studierte Altphilologie in Oxford und begann in den 1980er Jahren seine Karriere als Journalist. 1990 zog er nach Russland, wo er drei Jahre lang für die Financial Times, den Independent und andere Zeitungen über das Ende der Sowjetunion berichtete. Später trat er dem BBC World Service bei, wo er zwölf Jahre lang arbeitete. 2005 gründete er Storynory, eine Podcast- und Audio-Website für Kinder. Mit rund 1 Million Downloads pro Monat ist Storynory einer der erfolgreichsten Podcasts für Kinder.