Hartmut Rübner

Hartmut Rübner, geboren 1960, ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Publizist. Er studierte bis 1992 Politikwissenschaft, Psychologie und Sozialwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen, der Sheffield Hallam University (Yorkshire, England) und der Universität Bremen (Diplom-Politikwissenschaftler). Seit 2009 ist er Research Fellow an der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts in Bremen und seit 2014 Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Sozial.Geschichte Online. Er veröffentlichte vor allem zur Zeit des Nationalsozialismus. Rübner lebt in Berlin.