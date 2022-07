Buchautor

Hans Bender

Hans Bender, geboren 1919 in Mühlhausen im Kraichgau, veröffentlichte Gedichte, Kurzgeschichte, Romane, Aufzeichnungen, Essays sowie zahlreiche Anthologien (darunter einige mit Michael Krüger bzw. Hans Georg Schwark). Mit Walter Höllerer war er Gründungsmitglied und einige Jahre alleiniger Herausgeber der Literaturzeitschrift Akzente, die später erfolgreich von Michael Krüger fortgeführt wurde. In der Zeitschrift wurden wichtige Autorinnen und Autoren der italienischen Gegenwartsliteratur veröffentlicht, deren Werke Hans Bender auch für Funk und Presse rezensierte. Neben vielen Ehrungen und Preisen erhielt er auf Vorschlag von Elena Croce und Hermann Kesten den angesehenen Premio Calabria. Hans Bender starb 2015 in Köln.