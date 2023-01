Buchautor

Friedrich Gorenstein

Friedrich Naumowitsch Gorenstein, 1932 in Kiew als Sohn jüdischer Eltern geboren, war Schriftsteller und Drehbuchautor; er schrieb u. a. das Skript von Andrej Tarkowskijs Solaris (1972). Sein Vater wurde als "Staatsfeind" erschossen, seine Mutter starb während des Kriegs an Tuberkulose. "Haus mit Türmchen" erschien 1964 und sollte für ein Vierteljahrhundert Gorensteins letzte sowjetische Veröffentlichung bleiben. Er starb 2002 in Berlin.