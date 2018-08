Buchautor

Emidio Campi

Emidio Campi, geboren 1943 in Italien, ist ein italienisch-schweizerischer evangelisch-reformierter Theologe, Pfarrer, Kirchenhistoriker, Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte von der Reformationszeit bis zur Gegenwart und Direktor des Instituts für Schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zürich. Als Kirchenhistoriker ist er ein Spezialist für die Reformation in Italien und in der Schweiz, und er hat über Johannes Calvin, Peter Martyr Vermigli, Huldrich Zwingli, Heinrich Bullinger und weitere Reformatoren geforscht und publiziert.