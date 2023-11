Buchautor

Chris Lauer

Chris Lauer, geboren 1995 in Luxemburg, lebt in Luxemburg-Stadt. Sie studierte Germanistik und Soziologie in Freiburg im Breisgau. Anderthalb Jahre arbeitete sie als Redakteurin bei der luxemburgischen Tageszeitung Tageblatt. Als freie Mitarbeiterin und Kulturjournalistin veröffentlicht sie weiterhin regelmäßig Artikel wie Porträts, Rezensionen und Essays. Sie engagiert sich im Literaturverein Désoeuvrés.