Buchautor

Buchi Emecheta

Buchi Emecheta, geboren 1944 in Lagos in Nigeria, verließ früh die Schule, heiratete und bekam ein Kind. 1962 begleitete sie ihren Mann nach London, wo er studierte. Im Alter von 22 Jahren trennte sie sich von ihm und schloss ihr Soziologiestudium mit Auszeichnung ab, während sie ihre fünf Kinder versorgte und in den frühen Morgenstunden schrieb. "Second-Class Citizen" beschreibt ihren Lebensweg romanhaft. Emecheta starb 2017 in London.