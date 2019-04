Buchautor

Bertrand Michael Buchmann

Bertrand Michael Buchmann, geboren 1949 in Wien, ist ein österreichischer Historiker. Von 1969 bis 1975 studierte er Geschichte und Geografie an der Universität Wien und legte die Lehramtsprüfung ab. 1987 habilitierte er sich für das Fach Neuere Geschichte Österreichs mit der Arbeit Österreich und Europa von 1815 bis 1830. Gesehen aus dem Blickwinkel der k. k. Armee. 1987 wurde er Universitätsdozent für Neuere Geschichte Österreichs. Außerdem ist er Vortragender am Department für Europäische Integration und Wirtschaftsrecht der Universität für Weiterbildung Krems. Er ist seit 1995 Herausgeber der Reihe Beiträge zur Neueren Geschichte Österreichs im Peter Lang Verlag.