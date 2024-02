Buchautor

Andreas Stahl

Andreas Stahl studierte Politikwissenschaft sowie Philosophie in Trier und absolviert nun sein Masterstudium der Philosophie in Oldenburg.

Er ist seit mehreren Jahren in der politischen Bildung aktiv. Zurzeit beschäftigt er sich vor allem mit Antisemitismus, Holocaustgedenken, kritischer Theorie, dem politischen Islam und Rassismus.