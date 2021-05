Buchautor

Alfred Roller

Alfred Roller, geboren 1864 in Brünn, Mähren gestorben 1935 in Wien, war ein österreichischer Bühnenbildner, Maler und Grafiker. Nachdem Gustav Mahler in 1903 an die Hofoper in Wien geholt hatte, arbeitete Roller dort bis 1909 als Ausstattungschef und reformierte mit Mahler das Musiktheater in kongenialer Zusammenarbeit. Er gehört neben Hugo von Hofmannsthal und Max Reinhardt zu den Gründern der Salzburger Festspiele.