Der Militärhistoriker publiziert einen seiner wie immer gut belegten, aber auch optimistischen Blogposts. Die Waffenlieferungen für die Ukraine treffen jetzt überhaupt erst ein, schreibt er. Und die Russen hätten, etwa auf der Schlangeninsel gezeigt, das sie sich schnell zurückziehen, wenn sie geschlagen werden: "Da wir eine Zeit des langsamen,Russlands hinter uns haben, würde man annehmen, dass auch die Ukraine eine hartnäckige russische Verteidigung wird überwinden müssen, so dass die dritte Phase wie die zweite aussehen könnte, nur mit vertauschten Rollen. Das ist nicht so offensichtlich, wie es scheinen mag. Nicht nur, dass die ukrainische Taktik wahrscheinlich eine andere sein wird. Auch müssen die Russen, wenn sie zurückgedrängt werden, entscheiden, inwieweit sie wirklich das von ihnen eroberte Territorium festhalten wollen und dafür das,, opfern wollen."Europäische, besonders deutsche Intellektuelle, fordern die Ukraine auf zu. Wie weit entspricht das Stimmung in der Bevölkerung, fragt der belarussische Autorin der: "Die Durchschnittseuropäer sind bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren, Flüchtlinge aufzunehmen, Geld zu überweisen und den Opfern der Gewalt zu helfen. Aber sind sie auch bereit, für diezu kämpfen, wenn ihnen dessen Grenzen nicht wirklich klar sind?" Genau darauf setzt Putin, ist sich Filipenko sicher: "Derzeit spielt Putin sich alsauf, hält dem Europäer einen roten Stift und eine Landkarte hin und sagt: Zeichne ein,du dein Leben riskieren würdest!" Filipenkos bitteres Resümee: "Wir geben der Ukraineund Russland - tut uns leid - neunzig Milliarden Euro für Gas."Der ukrainische Botschaftersoll wohl abgezogen werden soll.-Korrespondent Stefan Clasen würde es begrüßen : "Zu viel Schaden hat dieser mit seiner öffentlichen Verehrung des ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Stepan Bandera angerichtet. (...) Eine von Banderas OUN aufgestellte Miliz hatte Verhaftungen für die Massenerschießung von 3.000 Juden durch die Einsatzgruppe C der deutschen Sicherheitspolizei vorbereitet. Insgesamt wird Banderas Militärs dievorgeworfen. Mit seinem Bandera-Kult ist Melnyk nicht nur denen in den Rücken gefallen, die die Ukraine unterstützen, weil sie an eine demokratische Ukraine glauben." Mehr zu Melnyks Abberufung hier . In einem längeren Beitrag des Historikersauf dem Wissenschaftsportalder Gerda-Henkel-Stiftung, kann man sich eingehender über Banderas Verstrickung kundig machen.Bandera selbst konnte keine Morde befehlen, da er sich zu dieser Zeit in Sachsenhausen befand, schreiben Gerhard Gnauck und Markus Wehner in der: "Die Kampfgruppen, die sich auf die OUN beriefen,, die sie für Unterstützer der Sowjets hielten. Das ukrainische Außenministerium distanzierte sich von Melnyks Aussagen. Kiew ging es vor allem darum, eine Verstimmung mit Polen zu verhindern, dem engsten und treuesten Verbündeten der Ukraine."Melnyk hatte sich in einem Videointerview mit Tilo Jung geäußert. Gnauck kann in einem zweiten Artikel für die Medienseiten dersein Unbehagen nicht verhehlen, dass Jung Themen wie Butscha in dem dreistündigen Interview eher beiseitelässt: "Statt dessen packte Jung seinen Zettelkasten aus, um Melnyk mit den Worten 'Wir müssen hier noch ein paar schwierige Themen durchgehen' einemzu unterziehen. Melnyk ist kein Historiker, und so ließ er sich aufs Glatteis führen." Und er zitiert die ukrainische Journalistin Olga Woroschbyt: "Ja, die Ukrainer sollten ihre Geschichte noch mehr als bisher aufarbeiten. Aber damit sie das tun können, müssen sie."Anders als vor acht Jahren könnten dieim Oktober des kommenden Jahresstimmen, glaubt die schottische Schriftstellerinin der. Die schottische Unabhängigkeitskampagne habe Schottland verändert, ein Jahrzehnt "des Wahnsinns und der" habe die Briten erst zum "Gespött" und dann zu "" gemacht, meint sie: "Fürwäre Schottland als neues Mitglied einer florierenden EU ein Gräuel - ein Modell für Nationalstolz, der zugleich offen, selbstbewusst, zivilisiert und im Glauben an eine stabile Demokratie verankert ist. Seit dem letzten Unabhängigkeitsreferendum haben die Schotten gegen ihren Willen ihre EU-Mitgliedschaft eingebüßt. Sie sind gewaltsam wirtschaftlich schlechtergestellt worden, sie sind angeekelt von den ruinösen Folgen und den vielen Toten, welche die konservative/zu verantworten hat. Viele wollen eine Veränderung. Aber wie viele?"Außerdem: Im Aufmacher des-Feuilletons berichtet Marlene Knobloch vom Frankfurter Kongress "Politik als Beruf", wo über den fehlendendiskutierte wurde: "In Hunderten Kommunen fehlen Bürgermeisterkandidaten, den(in den letzten drei Jahrzehnten hat sich bei SPD wie CDU die Mitgliederzahl halbiert), die Wahlbeteiligung, gerade unter jungen Menschen, ist trotz Welt-Brisanz niedrig, dashat während Corona schwer gelitten." Besprochen wird die Ausstellung "Extreme Situationen, schnelle Entscheidungen.gegen Sturmflut und RAF-Terror" in der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität ).