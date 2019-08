Dagmara Kraus

Dagmara Kraus, geboren 1981 in Wrocław, Polen, ist eine deutsche Lyrikerin und Übersetzerin. Dagmara Kraus hat Komparatistik und Kunstgeschichte in Leipzig, Berlin und Paris studiert sowie Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Ihre Gedichte sind u. a. in der Neuen Rundschau, der Edit und im Jahrbuch der Lyrik erschienen. 2012 veröffentlichte sie bei kookbooks ihren Debütband kummerang. Im selben Jahr erschienen unter dem Titel "Wir Seesterne" ihre Übersetzungen von Gedichten Miron Białoszewskis.