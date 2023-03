Residenz Verlag, Salzburg 2023

ISBN 9783701717675, Gebunden, 416 Seiten, 28,00 EUR



Aus dem Niederländischen von Bettina Bach. In Surinam, der ehemaligen niederländischen Kolonie in Südamerika, mischen sich Sprachen und Religionen, Hautfarben und Ethnien. In Paramaribo leben die Frauen…