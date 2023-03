Kunstanstifter Verlag, Mannheim 2023

ISBN 9783948743031, Gebunden, 44 Seiten, 24,00 EUR



Es hat sich in der kleinen Stadt am Meer herumgesprochen, dass Alberta Brocante ein ganz besonderes Geschäft hat.Immer mehr Menschen drängeln sich deswegen in ihrem Laden und jeder hat einen ganzspeziellen…