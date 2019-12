Suhrkamp Verlag, Berlin 2019

ISBN 9783518429044, Gebunden, 254 Seiten, 20,00 EUR



Paul Nizon nennt für sich zwei Geburtsdaten: das Jahr, in dem er in Bern zur Welt gekommen ist, und das Jahr, in dem er sich mit dem Canto selber zur Welt gebracht habe. 1929 und 1963. Canto - dieser…