Buchautor

Yin-Baron Guangyan

Guangyan Yin-Baron, 1967 geboren, studirete in China Kommunikation und Journalismus und arbeitete bei der "Kanton-Zeitung". 1993 kam sie nach Deutschland, um in Witten-Herdecke Ökonomie zu studieren. Seitdem lebt sie in Deutschland und arbeitet als Beraterin für Unternehmen aus beiden Ländern.