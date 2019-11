Buchautor

Xosé Manoel Núñez Seixas

Xosé Manoel Núñez Seixas, geboren 1966 in Ourense, ist ein galicischer Historiker. Er studierte Geschichte und Neueste Geschichte an den Universitäten Santiago de Compostela und Dijon. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Santiago de Compostela. Zwischen 2012 und 2017 war er Professor für Europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der LMU München.