Buchautor

Wladimir Medwedew

Wladimir Medwedew, geboren 1944 in Transbaikalien, verbrachte den größten Teil seines Lebens in Tadschikistan, wo er als Monteur, Helfer einer Geologentruppe, Dorflehrer, Fotojournalist, Patentfachmann in einem Konstruktionsbüro, Sporttrainer und Redakteur in Literaturzeitschriften tätig war. Heute lebt er in Moskau. "Im Strom der Steine" ist sein erster Roman.