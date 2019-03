Buchautor

Wendell Berry

Wendell Berry, 1934 in Henry County/Kentucky geboren, lehrte als Professor für Literaturwissenschaft an verschiedenen Universitäten der USA. Er ist Lyriker, Essayist, Romancier, Kulturkritiker, aber auch Umweltaktivist und Landwirt. Berry lebt mit seiner Frau Tanya auf einer Farm in Port Royal, Kentucky.