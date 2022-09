Buchautor

Welimir Chlebnikow

Welimir Chlebnikow, 1885 in Malyje Derbety geboren, war studierter Mathematik. Von 1908 an veröffentlichte er Gedichte und führte ein unstetes Leben zwischen Moskau, Petersburg, Charkiw, Baku und Astrachan. 1921 war er mit der Roten Armee in Persien. Er starb ein Jahr später in Santalowo im Gouvernement Nowgorod.