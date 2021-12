Buchautor

Vincent O. Carter

Vincent O. Carter, geboren 1924, wuchs in bescheidenen Verhältnissen im schwarzen Ghetto von Kansas City, Missouri, als Sohn sehr junger Eltern auf. 1944 wurde er in die US-Armee eingezogen und war in Frankreich stationiert. Zurück in den USA, studierte er mit Unterbrüchen, in denen er als Koch bei der Union Pacific Railroad und in Detroit in einer Automobilfabrik arbeitete, an der Lincoln University (Pennsylvania) und an der Wayne University (Michigan). Nach dem Studium kehrte er nach Europa zurück und hielt sich für längere Zeit in Paris, München und Amsterdam auf, bevor er sich Anfang der Fünfzigerjahre in Bern niederließ, dort Radiosendungen schrieb und moderierte, Englisch unterrichtete, malte und meditierte.In seiner ersten Zeit in Bern litt er unter dem ausgrenzenden Misstrauen, das ihm vielerorts entgegenschlug. 1957 stellte er das Manuskript zu "The Bern Book: A Record of the Voyage of the Mind" fertig, welches 1973 veröffentlicht wurde (John Day, New York). Carter starb 1983.