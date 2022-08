Buchautor

Vanda Rozenbergova

Vanda Rozenbergová, geboren 1971 in Bojnice (Mittelslowakei), studierte an der Comenius-Universität in Bratislava Journalismus. Sie hat vier Romane und zahlreiche Erzählungen veröffentlicht und gehört zu den bekanntesten Gegenwartsautorinnen der Slowakei. Neben ihrer Arbeit als Autorin ist sie auch als Illustratorin tätig. Ihr Roman "Drei Tote treiben" ("Tri smrtky sa plavia", Slovart 2018) war 2019 für den renommiertesten slowakischen Literaturpreis "Anasoft litera" nominiert. Vanda Rozenbergová lebt in Prievidza.