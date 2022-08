Buchautor

Uwe Bresan

Uwe Bresan, geboren 1980, studierte Architektur an der Bauhaus-Universität Weimar. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Seit 2008 ist er Redakteur, seit 2017 stellvertretender Chefredakteur der deutschen Architekturfachzeitschrift AIT. Aktuell lehrt er an der HFT Stuttgart Architekturgeschichte.