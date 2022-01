Buchautor

Uta von Arnim

Uta von Arnim, geboren 1964, ist Fachärztin für Allgemeinmedizin (DRK Klinikum Berlin) und Journalistin, u.a. Redakteurin beim Tagesspiegel (Gesundheitspolitik/Wissenschaft, 1995-1998). Auslandsaufenthalte in Brüssel, London, New York, Indien. Sie lebt in Berlin.