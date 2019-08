Buchautor

Tom Müller

Tom Müller, geboren 1982 in Friedrichshain, ging früh nach Trento, Porto Sant'Elpidio und Castellamare di Stabia, um Italienisch zu lernen. Nach mehrjährigen Aufenthalten in Griechenland und anderen Teilen der Welt, studierte er Romanistik und Germanistik in Tübingen, Pisa und Perugia. Er war Finalist des Open Mike und Stipendiat der Jürgen Ponto-Stiftung.