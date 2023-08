Buchautor

Tom Kromer

Tom Kromer, geboren 1906 in Huntington, West Virginia, USA, wird in eine Arbeiterfamilie in den Appalachen geboren und von der Great Depression entwurzelt. Sein einziger Roman, "Warten auf nichts" (1935), erzählt von seiner mehrjährigen Wanderschaft durch die Vereinigen Staaten. Das Buch wird von Kritikern gefeiert, von den Massen aber ignoriert. Der Sozialist Kromer überlebt die Erfahrung kaum: nach einer Tuberkuloseerkrankung, Psychosen und dem Tod seiner Frau stirbt er schließlich 1969 weitestgehend unbekannt als Pflegefall.