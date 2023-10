Buchautor

Tharik Hussain

Tharik Hussain, geboren 1979 in Golapganj, Bangladesh, aufgewachsen in London, ist Reiseschriftsteller und Journalist, der sich auf das muslimische Erbe Europas spezialisiert hat. Er ist Fellow am Institut für Religion und Kulturerbe der Universität Groningen und Schöpfer der ersten Kulturerlebnispfade durch das muslimische Surrey, England.