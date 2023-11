Buchautor

Temur Babluani

Temur Babluani, 1948 in Swanetien geboren, ist ein Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler. Er studierte am Staatlichen Theaterinstitut Tbilissi bei Tengis Abuladse und Irakli Kwirikadse. Berühmt wurde er mit dem Film "Die Sonne der Wachenden"(1992), der an der 43. Berlinale mit dem Silbernen Bären für "Besondere künstlerische Leistung" ausgezeichnet wurde. Seit Ende der 1990er Jahre lebt Babluani in Paris.