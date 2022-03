Buchautor

Tatiana Salem Levy

Tatiana Salem Levy, geboren 1979 in Lissabon, ist eine brasilianische Schriftstellerin. Tatiana Salem Levys Großeltern stammen aus der Türkei und waren nach Brasilien emigriert. Während der Militärdiktatur in Brasilien flohen Levys Eltern nach Portugal, wo Tatiana geboren wurde. Ende 1979 konnte die Familie aufgrund einer Amnestie nach Brasilien zurückkehren. Sie studierte Literatur an der Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2002 wurde sie an der Päpstlich Katholischen Universität von Rio de Janeiro mit einer Dissertation über die französischen Literaturtheoretiker Maurice Blanchot, Michel Foucault und Gilles Deleuze promoviert. Levy veröffentlichte zunächst einige Erzählungen. 2007 erschien ihr erster Roman "A Chave de Casa".