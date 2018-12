Buchautor

Tanja Traxler

Tanja Traxler, geboren 1985, studierte Physik und Philosophie an der Universität Wien und an der University of California/Santa Cruz. Seit 2015 ist sie Wissenschaftsredakteurin beim Der Standard. 2018 wurde sie mit dem Österreichischen Förderungspreis für Wissenschaftspublizistik ausgezeichnet.